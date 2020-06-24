هبة السيسي تنشر صورة برفقة كلبها داخل منزلها

نشرت الفنانة وملكة الجمال هبة السيسي، صورة جديدة لها على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت في الصورة وهي تجلس على مقعد داخل منزلها وبرفقة كلبها الأليف، نالت إعجاب متابعيها.

و تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية التى تبرز جمالها.

وكان آخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، مع الفنان طلعت زكريا الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.

الفيلم بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.

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ومن أبرز أعمالها فيلم "كتكوت"، "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك" الذي يعد آخر أعمالها الدرامية.

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