ريهام سعيد بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

القاهرة - لايف ستايل نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وتألقت ريهام سعيد مرتدية فستان انيق باللون الاسود مكشوف الكتفين، لإبراز رشاقتها بإطلالة جذابة، وتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف.

وأما من الناحية الجمالية وضعت ريهام سعيد المكياج الصارخ، فاختارت اللون الأحمر الداكن في الشفاه، مع رسم العين بالآيلانير الأسود.

والجدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎ Advertisements قد يهمك أيضا: بمكياج صاخب ريهام سعيد تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها محمد رجب يشارك جمهوره صورة جديدة له عبر انستجرام

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