شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى:لما كنت اقول مفيش أمل تقولى ربك قادر يحيى العظام وهى رميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، رسالة مؤثرة تروى من خلالها موقفا مع والدتها قبل إصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "لما كنت أقول لمامي دي خلاص مفيش أمل تقولي متقوليش كده وألا تعلمي يا أميره وألا تعلمي ربك قادر ..يحي العظام وهي رميم ..دي ثقتها دايما فيك يارب".



أبنة الفنانة رجاء الجداوى أميرة مختار

يشار إلى أنه نفى مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، الشائعات التى تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حول وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، مؤكدًا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن لأن نسبة الأكسجين في الدم من غير الجهاز 55%.

كما نفى المصدر الطبى بمستشفى أبو خليفة، إجراء مسحة رابعة للفنانة رجاء الجداوى، التى تتواجد داخل العزل الصحى منذ 31 يومًا.

وأكد المصدر الطبى، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الفنانة رجاء الجداوى لم تجرى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفي أبو خليفة في 24 مايو الماضى، سوى 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال يومين الماضيين، وظهرت نتيجته، إيجابية.

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وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.