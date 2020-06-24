تعرف على الحالة الصحية للمنتصر بالله بعد شائعة تدهورها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
انتشرت العديد من الأخبار والشائعات المتعلقة بتدهور الحالة الصحية للفنان الكبير المنتصر بالله.
نفى مصدر مقرب من الفنان في تصريح لـ"الخليج 365"، تلك الشائعات، مؤكدًا إنه يتمتع بحالة صحية جيدة ومستقرة.
وأضاف المصدر أن الفنان القدير يتواجد في منزله مع أسرته، وأن كل الشائعات المتداولة حول تعرضه لوعكة صحية، عارية تمامًا عن الصحة.
المنتصر بالله، أحد أهم النجوم الذين لديهم تاريخ حافل من الأعمال الخالدة في وجدان الجماهير، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وفي تلك الفترة شارك في العديد من الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون، قدم أكثر من 170 عملاً ولم يحصر نفسه في الكوميديا، وحقق نجاحًا كبيرًا، وتعتبر مسرحيتا: "شارع محمد علي، وعلشان خاطر عيونك"، من أشهر ما قدمه على المسرح.
في عام 2008 أصيب بجلطة في المخ، أبعدته عن التمثيل لفترة.
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