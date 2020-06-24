أمير طعيمة للأطقم الطبية: تضحياتكم على راسنا من فوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

وجه الشاعر أمير طيعمة، رسالة إلى الطاقم الطبي، من خلال حسابه بموقع "تويتر".

وغرد "طعيمة"، بأغنية "الجيش الأبيض"، للفنان هاني شاكر، وعلق عليها: "كل التقدير والإمتنان لأطباء مصر وكل العاملين بالمنظومة الطبية، تضحياتكم على راسنا من فوق".

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أغنية "الجيش الأبيض"، طرحها الفنان هاني شاكر، في إبريل الماضي، تقديرًا لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبي والصحي، فى علاج ومواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدي، توزيع ياسر ماجد، ومن إخراج المصورة هنا حافظ.