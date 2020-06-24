محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
هاجم الفنان صلاح عبدالله، بعض "اليوتيوبرز"، من خلال صورة وتغريدة، عبر حسابه على تويتر.
نشر عبدالله صورة لعلامة اليوتيوب، داخل حمام، وعلق: "تخيلوا في هذا الزمان يا ناس.. التوقيع بين الناس.. بقى أكل عيش ناس، والصورة دي فظيعة".
يذكر أن صلاح عبدالله لم يوضح ما يقصده، فيما كانت آخر أعماله مسلسل "2 في الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله ساخرًا من بعض "اليوتيوبرز": "التوقيع بين الناس بقى أكل عيش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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