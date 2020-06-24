صلاح عبدالله ساخرًا من بعض "اليوتيوبرز": "التوقيع بين الناس بقى أكل عيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

هاجم الفنان صلاح عبدالله، بعض "اليوتيوبرز"، من خلال صورة وتغريدة، عبر حسابه على تويتر.

نشر عبدالله صورة لعلامة اليوتيوب، داخل حمام، وعلق: "تخيلوا في هذا الزمان يا ناس.. التوقيع بين الناس.. بقى أكل عيش ناس، والصورة دي فظيعة".

يذكر أن صلاح عبدالله لم يوضح ما يقصده، فيما كانت آخر أعماله مسلسل "2 في الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى.