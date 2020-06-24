محمد عبدالحافظ ينعى والدة زوجته: كانت بتدعيلي لآخر لحظة في حياتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
نعى الفنان محمد عبدالحافظ، والدة زوجته، وزوجة المنتج محمد الجابري، ووالدة الفنان محمود الجابري، التي توفيت، أمس الثلاثاء.
وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، كتب "عبدالحافظ": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلي رحمة الله تعالى حماتي الطيبة الحنينة الغالية أوي اللي كانت بتدعيلي لآخر لحظة في حياتها".
وأضاف: "ربنا يرحمك ويسامحك ويسكنك فسيح جناته، وربنا يصبر عم محمد الجابري ومحمود الجابري ويصبر زوجتي ويصبرنا جميعًا، هتوحشني ضحكتك ودعوتك، أسألكم الفاتحة والدعاء لحماتي وأبي وأمواتنا جميعًا".
ورحلت السيدة وفاء، يوم الثلاثاء، وأعلنت الفنانة منة تيسير، خبر الوفاة عبر حسابها بـ"فيس بوك"، قائلة: "إنالله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة أخويا وصديقي محمود الجابري".
وتابعت: "الله يرحمك ويحسن إليكي يا حاجة وفاء، إدعو لها بالرحمة والمغفرة و يصبركم على الفراق".
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