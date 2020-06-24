محمد عبدالحافظ ينعى والدة زوجته: كانت بتدعيلي لآخر لحظة في حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان محمد عبدالحافظ، والدة زوجته، وزوجة المنتج محمد الجابري، ووالدة الفنان محمود الجابري، التي توفيت، أمس الثلاثاء.

وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، كتب "عبدالحافظ": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلي رحمة الله تعالى حماتي الطيبة الحنينة الغالية أوي اللي كانت بتدعيلي لآخر لحظة في حياتها".

وأضاف: "ربنا يرحمك ويسامحك ويسكنك فسيح جناته، وربنا يصبر عم محمد الجابري ومحمود الجابري ويصبر زوجتي ويصبرنا جميعًا، هتوحشني ضحكتك ودعوتك، أسألكم الفاتحة والدعاء لحماتي وأبي وأمواتنا جميعًا".

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ورحلت السيدة وفاء، يوم الثلاثاء، وأعلنت الفنانة منة تيسير، خبر الوفاة عبر حسابها بـ"فيس بوك"، قائلة: "إنالله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة أخويا وصديقي محمود الجابري".

وتابعت: "الله يرحمك ويحسن إليكي يا حاجة وفاء، إدعو لها بالرحمة والمغفرة و يصبركم على الفراق".