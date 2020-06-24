كاملة أبو ذكري ضيفة إنجي علي الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحل المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة حلقة غد الخميس من برنامج "أسرار النجوم" على راديو نجوم ‏FM ‎‎100.6‎‏، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المتوقع أن تتحدث "كاملة"، عن العديد من التفاصيل التي تتعلق بمسلسلها "بـ 100 وش"، الذي عرض في رمضان المنقضي.

كاملة أبو ذكري، أخرجت العديد من الأعمال الهامة، أبرزها: "واحة الغروب، يوم للستات، سجن النساء، ذات، ‏‏18 يوم، 6 ميدان التحرير، واحد صفر، عن العشق والهوى، ملك ‏وكتابة، وسنة أولى نصب".