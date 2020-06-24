إليسا تنشر صورة من داخل الاستديو وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة لها من داخل "الاستديو"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".
وعلقت إليسا على الصورة :" بقضي معظم الوقت في الاستوديو هذه الأيام، لا استطيع الانتظار لإنهاء مزيج الأغاني لتسليم النسخة النهائية لشركة "Rotana music"، وتعيين تاريخ الإصدار.
وتضع المطربة إليسا اللمسات النهائية لألبومها الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.
وطرحت إليسا مؤخرًا، أغنية "قهوة الماضي"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من ألحان محمد رحيم، وكلمات سهام الشعشاع، توزيع كميل الخوري.
ومن ناحية أخرى أحيت المطربة إليسا حفلا "أونلاين"، دون جمهور، عرض على تطبيق شاهد vip.
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