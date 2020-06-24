"كنت يادوب بحاول".. سوسن بدر تنشر صورة بين الماضي والحاضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها بصورة مجمعة لها في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سوسن بدر في الصورة بين الماضي والحاضر، وعلقت :"دي أنا في أول مشواري وكنت يادوب بحاول، ودي أنا بردو وأنا لسه بحاول".

وشاركت الفنانة سوسن بدر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، علا رشدي، شريف منير، تارا عماد، ليلى عز العرب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.