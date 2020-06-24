محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة سوسن بدر جمهورها بصورة مجمعة لها في إطار واحد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت سوسن بدر في الصورة بين الماضي والحاضر، وعلقت :"دي أنا في أول مشواري وكنت يادوب بحاول، ودي أنا بردو وأنا لسه بحاول".
وشاركت الفنانة سوسن بدر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، علا رشدي، شريف منير، تارا عماد، ليلى عز العرب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
كانت هذه تفاصيل خبر "كنت يادوب بحاول".. سوسن بدر تنشر صورة بين الماضي والحاضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.