خاص | بعد إصابتها بكورونا.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ مريم أحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

كشفت المخرجة مريم أحمدي، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا (كوفيد 19)، قائلة: "أنا مازلت في العزل المنزلي".

وأضافت "مريم"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "نتيجة آخر مسحتين أجريتهم كانت سلبية، والمفروض إني خلاص غير مصابة، مش عارفة بقى هل الكلام ده مسلم بيه ولا لا، ولكن أنا مازلت عازلة نفسي لحد ما يمروا الـ 14 يوم".

وعن موعد انتهاء فترة عزلها المنزلي، قالت "مريم": "زيادة طمأنينة أظن إن يوم الخميس هايبقى آخر يوم في العزل".

المخرجة مريم أحمدي تعاونت مع الفنان أمير كرارة في مسلسل أنا عشقت عام 2014، كما تعاونت مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مسلسل "الحرباية"، كما تعاونت مؤخرًا مع الفنانة كندة علوش في مسلسل "ضي القمر".