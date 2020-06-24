تركي آل الشيخ يدعم رجاء الجداوي في أزمتها الصحية

القاهرة - لايف ستايل
حرص المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، على دعم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بعد إصابتها بفيروس كورونا.
ونشر تركي آل الشيخ، صورة برفقة الفنانة رجاء الجداوي أثناء تكريمها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، ونالت إعجاب متابعيه.
وكانت الفنانة رجاء الجداوي، اكتشفت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت إثرها مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك
وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد تدهور الحالة الصحية لـ الفنانة رجاء الجداوي، تزامنًا مع إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وانتشار شائعات على السوشيال ميديا حول وفاة الفنانة القديرة، بعد صراع مع المرض.
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