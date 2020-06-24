شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تعطى الأولوية للمنصات الرقمية فى عرض American Horror Story والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ديزني قررت أن تعطي الأولوية للمنصات الرقمية، حيث أعلنت شركة ديزني أن الموسم الجديد من قصة الرعب الأمريكية American Horror Story season 10 سيكون حصري FX on Hulu.





وحسب ما نشرت الديلي ميل المسلسل من من تأليف ريان مورفي، ويعد المسلسل من ضمن الأعمال الجديد للشبكة التى سيتم عرضها خلال عام 2021.

وكما أعلن عنها المؤلف ريان مورفي، فإن مسلسل American Horror Stories عبارة عن سلسلة مختارات أسبوعية لمدة ساعة ستعرض قصة رعب مختلفة في كل حلقة، كما تم تجديد مسلسل American Horror Story الأصلى لـ موسم جديد.

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ويتضمن جدول مسلسلات شبكة FX لـ عام 2021، مجموعة من الأعمال منها Better Things و New York Times، والموسم الـ 15 من It's Always Sunny In Philadelphia.

كما أعلنت شبكة FX عن تجديد مسلسل What We Do in the Shadows، للموسم الثالث، وذلك بعد النجاح الذى حققه الموسم الثانى الذى لايزال يعرض، حيث بدء عرضه فى 6 مايو الجارى، على أن ينتهى فى 10 يونيو المقبل، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من What We Do in the Shadows إلى 0.19، في الفئة العمرية بين 18 و 49 عام، بـ مجموع 462 ألف مشاهد في تصنيف Live + في نفس اليوم، ومقارنة بالموسم الأول، ارتفعت بنسبة 1٪ فقط في نسبة المشاهدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".