شمس الكويتية تتحدث عن والدها لأول مرة: عمري ما شفته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مع حلول عيد الأب، يوم الأحد 21 يونيو، تذكرت الفنانة شمس الكويتية والدها، وتحدثت عنه لأول مرة، وذلك على حسابها الخاص على موقع “تويتر”.

شمس كشفت أنها لم ترى والدها إطلاقا ولم تشعر بحنانه عليها، وذلك نظرا لوفاته، حيث كتبت: “#يوم_الاب_العالمي ماعمري شفته ولا حسيت بحنيته الله يرحمه ويعوضني عن وجوده”.

جمهور الفنانة شمس الكويتية دعوا لوالدها الراحل بالرحمة والمغفرة، متمنيين أن يعوضها الله عن غيابه.

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وكانت الفنانة شمس الكويتية قد سخرت في شهر رمضان الماضي من ضيوف برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة قناة MBC مصر.

شمس كتبت تدوينة، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، قالت فيها: “اعطيني فلوس وركبني ترند وأنا ‏مستعدة اتكهرب واتشقلب وأقول مقلب”.‏

الفنانة أكدت في التعليقات أنه عرض عليها المشاركة في مثل هذه البرامج لكنها رفضت الظهور بها، حيث كتبت: “ما أحب أضحك على نفسي وحاولوا معي ما قدروا .. يخافون مني أنا قضية من غير تفاهم ما يجيبني لا فلوس ولا ترند”.

والغريب في الأمر أن الفنانة شمس الكويتية تراجعت بعد ذلك وقامت بحذف تدوينتها، وسط تساؤلات جمهورها عن السبب.