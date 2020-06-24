تكريم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت وزارة التضامن الاجتماعي ملتقى يتم من خلاله إعلان نتائج رصد وتحليل مشاهد التدخين والمخدرات بالأعمال الدرامية التى عُرضت ضمن الموسم الرمضانى الماضى 2020، وذلك في مقر الوزارة يوم الأحد 21 يونيو.

وخلال الملتقى تم تكريم ثلاثة أعمال درامية هى «خيانة عهد»، «البرنس»، «لما كنا صغيرين»، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

حيث تم تكريم المخرج محمد سامي، مؤلف ومخرج مسلسل «البرنس»، وأيمن سلامة، مؤلف مسلسل «لما كنا صغيرين»، ومحمد عادل، مؤلف مسلسل «خيانة عهد»، كما تم تكريم الفنانه يسرا بطلة مسلسل «خيانة عهد».

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ومسلسل «خيانة عهد» بطولة يسرا، وبيومي فؤاد، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، والعمل من تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، إخراج سامح عبدالعزيز.

ومسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ومسلسل “لما كنا صغيرين” بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.