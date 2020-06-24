دوا ليبا تحتفل بعيد ميلاد صديقها.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
احتفلت النجمة والمطربة البريطانية دوا ليبا، بعيد ميلاد صديقها عارض الأزياء الفلسطيني الشهير أنور حديد الذي أكمل الـ 21 عاما.
ونشرت دوا البالغة من العمر 24 عاما، عدد من الصور التي جمعتها بأنور عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” والتي تضم أكثر من 47.3 مليون شخص .
وتنوعت الصور التي جمعت دوا ليبا و أنور بين رومانسية تظهر مدي تمسكهما ببعضهم البعض حيث ظهر الثنائي بعدد من الصور و هما يتبادلان القبلات سواء في الحفلات أو علي الشاطئ .
من أبرز الصور التي حملت خفة ظل واضحة هي التي ظهر بها أنور حديد وهو يساعد دوا ليبا في صبغ شعرها للون الأحمر و كأنه يقوم بدور” الكوافير” .
وكانت دوا ليبا، قد أعلنت مؤخرا تأثرها بمقتل جورج فلويد ذو ي الأصول الإفريقية “غير المسلح” والذي قتل علي يد أحد ضباط الشرطة في ولاية مينيسوتا هذا الأسبوع، والذي ظهر فلويد في لقطات الفيديو المرعبة وهويقول إنه لا يستطيع التنفس، حيث كشفت دوا ليبا عن موقفها عبرصفحتها الشخصية بموقع انستجرام.
وكتبت دوا ليبا قائلة : بالتأكيد يجب أن تكون هذه هي نقطة التحول عندما نواجه جميعا وحشية الشرطة التي ظهرت في الفيديو ليراها الجميع، بالتأكيد هذا عندما نقول ” STOP “، ولن نتسامح مع أي أجيال أخرى من الأمريكيين ذوات البشرة السوداء والأشخاص الملونين الذين يعيشوا في حالة خوف من أولئك الذين يجب أن يقوموا بحمايتهم.
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