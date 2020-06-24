الإعلامي أسامة كمال ينضم لقناة «المحور»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الدكتور حسن راتب، مالك قناة “المحور”، تعاقده مع الإعلامي المصري أسامة كمال لتقديم برنامج “90 دقيقة”.

حسن راتب نشر صورة له أثناء تعاقده مع أسامة كمال، وذلك على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “اليوم: نجم في سماء الإعلام المصري يسطع على المحور في أول برنامج توك شو “٩٠ دقيقة” بتوقيع عقد مع الدكتور حسن راتب ليكون من ضمن ٢٠ سنة إعلام مع أول قناة فضائية مصرية.. الإعلامي/ أسامة كمال يطل عليكم في إطلالة جديدة متطورة”.

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ومن جانبه، عبر الاعلامى أسامة كمال عن سعادته بانضمامه لأسرة قناة “المحور”، وذلك نظرا لتاريخها الكبير وللعلاقة المتميزة التي تجمع بينه وبين الدكتور حسن راتب، حيث أنه له بصمات واضحة في العمل الوطني وخاصة في سيناء.

وكان حسن راتب، مالك قناة “المحور”، قد أعرب مؤخرا عن تفاؤله بالاستعانة بقامات في مجال الإعلام كمستشارين لقناة المحور هما د. سامي عبد العزيز ود.أيمن منصور ندا، مؤكدا أنه سوف يعيد قناة “المحور” إلى شبكة تليفزيونية بالإضافة الى منصة تواصل اجتماعي، لافتا إلى أن المحور تنطلق من رصيد عمره أكثر من عشرين عاما.