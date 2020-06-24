شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مسلسل بيومى فؤاد "الحرامى".. سيت كوم كل حلقة 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان بيومى فؤاد مسلسل جديد يحمل اسم "الحرامى" من نوعية الـ 10 حلقات، إخراج محمد سلامة ومقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية عبر الانترنت، والعمل عبارة عن سيت كوم كوميدى كل حلقة تصل مدتها 10 دقائق فقط، تدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، وكارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب.

وفى سياق متصل انضم بيومى فؤاد لفريق عمل فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى للمشاركة كضيف شرف في أحداث العمل، الذى يقوم ببطولته النجم تامر حسنى، ويصور بيومى دوره خلال مطلع الشهر المقبل بعد عودة تصوير الفيلم مرة أخرى، كما يستعد لتصوير حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" خلال الأيام المقبلة حيث يشارك فيها الى جانب حنان مطاوع.



بيومى فؤاد

وينتظر بيومى فؤاد طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وعدد من ضيوف الشرف وإخراج أحمد الجندى، والذى تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر وتم تأجيل عرضه بسبب قرار إغلاق دور العرض السينمائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا

يذكر أن الفنان بيومى فؤاد شارك في شهر رمضان الماضى خلال 3 مسلسلات هم "خيانة عهد" الذى عرض على قناة الحياة، مع النجمة يسرا وإخراج سامح عبد ‏العزيز، و"رجالة البيت" مع أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وإخراج أحمد الجندى،إضافة إلى "اتنين فى الصندوق" مع حمدى الميرغنى وأوس أوس وإخراج محمد مصطفى.