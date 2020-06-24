شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هالة صدقى: مشهد المايوه فى "نص أرنب" أذانى والان مع تفاصيل الخبر
وقالت خلال لقائها مع برنامج "اسألنى" على قناة cbc: "ذهبت برفقة أمى لمشاهدة الفيلم بالسينما وبدأت أسمع التعليقات وأمى كل شوية تبص لى، وأنا كنت عايز استخبى تحت الكرسى، ومنعتنى أمى من التمثيل فى السينما لمدة 5 سنوات، لأن كل الأفلام التى عرضت على مايوهات".
وكشفت صدقى أنها بصدد التحضير للجزء الثانى من فيلم يا دنيا يا غرامى برفقة إلهام شاهين ونبيلة عبيد، وهو فى مرحلة الكتابة، مضيفة أنها عرضت عليها الكثير من مشاهد الإغراء إلا أنها لا تستطيع تجسيد تلك المشاهد فى لوكيشن يضم عددا كبيرا من الناس خلف الكاميرات معلقة: "مش هعرف أصدقه" .
وكانت الفنانة هالة صديقى قد استعادت ذكرياتها مع مسلسل "وليه لأ"، ونشرت صورة على إنستجرام وعلقت عليها: "يا وكستى فى أختي، حتى هالة العاقلة اللى عمالة تسخن فى عاليا، رايحة تتجوز واد صغير.. صحيح قمر بس برضه أعمل أيه فيها".
مسلسل "ليه لأ" يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينيات من العمر وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، وبين الرغبة فى التجديد ولو كانت مخاطرة.
مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللى قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقى عمر السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبى ومريم الخشت وهانى عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. هالة صدقى: مشهد المايوه فى "نص أرنب" أذانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.