شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. كاملة أبو ذكرى فى ضيافه إنجى على فى "أسرار النجوم" ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الإعلامية إنجى على المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكرى ‏غدًا الخميس الساعة الثامنة مساءً على محطة راديو نجوم ‏FM ‎‎100.6‎‏ .‏

تتحدث كاملة أبو ذكرى عن النجاح الكبير لمسلسل "بـ 100 وش" ‏الذى حقق نجاحًا كبيرًا رمضان الماضى، بالإضافة إلى الحديث ‏عن أهم أعمالها واحة الغروب، يوم للستات، سجن النساء، ذات، ‏‏18 يوم، 6 ميدان التحرير، واحد صفر، عن العشق والهوى، ملك ‏وكتابة، سنة أولى نصب.‏

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كما تتناول أبو ذكرى بالحديث الأعمال التى عملت بها كمساعد ‏مخرج فى بداية مشوارها، وأهمها؛ هالو أمريكا؛ والساحر؛ واللمبى، ‏بلية ودماغه العالة، اتفرج يا سلام، جحيم تحت الأرض، 131 ‏أشغال، الفرقة 12، البحر بيضحك ليه، كما كتبت سكريبت فيلم ‏حسن اللول، وامرأة هزت عرش مصر، والشيطان يستعد للرحيل.‏