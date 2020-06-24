شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. كاملة أبو ذكرى فى ضيافه إنجى على فى "أسرار النجوم" والان مع تفاصيل الخبر
تتحدث كاملة أبو ذكرى عن النجاح الكبير لمسلسل "بـ 100 وش" الذى حقق نجاحًا كبيرًا رمضان الماضى، بالإضافة إلى الحديث عن أهم أعمالها واحة الغروب، يوم للستات، سجن النساء، ذات، 18 يوم، 6 ميدان التحرير، واحد صفر، عن العشق والهوى، ملك وكتابة، سنة أولى نصب.
كما تتناول أبو ذكرى بالحديث الأعمال التى عملت بها كمساعد مخرج فى بداية مشوارها، وأهمها؛ هالو أمريكا؛ والساحر؛ واللمبى، بلية ودماغه العالة، اتفرج يا سلام، جحيم تحت الأرض، 131 أشغال، الفرقة 12، البحر بيضحك ليه، كما كتبت سكريبت فيلم حسن اللول، وامرأة هزت عرش مصر، والشيطان يستعد للرحيل.
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