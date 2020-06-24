شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينشر صورة رومانسية برفقة زوجته: "مراتى وحبيبتى وشريكة حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة رومانسية تجمعه بزوجته، معربا عن حبه وتقديره لها، ونالت إعجاب جمهوره، ويـأتى ذلك وسط سلسلة من النجاحات على المستوى الفنى، كان آخرها مسلسل البرنس الذى عرض في شهر رمضان الماضى وأغنية كورونا فيروس.





ظهر الثنائى بإطلالة غلب عليها الرومانسية، وعلق النجم محمد رمضان قائلاً: "مراتي وحبيبتي وشريكة حياتي".

وكان الفنان محمد رمضان، حرص على استعادة ذكرياته مع فيلم الديزل الذي جسد بطولته وعرض عام 2018، في دور العرض السينمائي، بمشهد أكشن × أكشن مع الفنان تامر هجرس، ونشر رمضان مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

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كما شارك رمضان متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يجلس على جهاز الكمبيوتر الخاص به داخل منزله.

وعلى جانب آخر، استطاعت أغنية "كورونا فيروس" التى طرحها الفنان محمد رمضان من تحقيق حوالى 13 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فى 10 أيام وهى من كلمات تايسون والبلدوزر، ألحان فريق "الباور العالى"، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج محمد سامى، فى تعاونه الثالث مع محمد رمضان هذا العام بعد كليب "رايحين نسهر"، ومسلسل البرنس فى رمضان الماضى.

يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان الماضى بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.

وبدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، فى كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، للمسلسل الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان للعرض فى موسم رمضان المقبل، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، لكن سيتم تغييره إلى اسم آخر، وهناك جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.