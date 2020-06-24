شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كريم عبد العزيز يعود للتصوير بـ"كمامة" معلقا: أول يوم شغل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم كريم عبد العزيز، عن صورة له مرتديًا "الكمامة"، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، وعلق عليها قائلًا "أول يوم شغل.. بس الشغل عالى برضه، ربنا يعدي الأيام دي على خير وهتعدي إن شاء الله وهنفتكرها ونضحك.. مساؤكم فل ورضا".

كريم عبد العزيز يتبقى له أيام معدودة من تصوير فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وينتهى من الفيلم بالكامل، حيث قام المخرج أحمد الجندى، بمونتاج كل المشاهد التى صورت قبل الحظر وتوقف النشاط السينمائى، ويشارك فى بطولة "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" دينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومي فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.

كما ينتظر كريم عبد العزيز استئناف تصوير فيلمه "كيرة والجن" مع النجم أحمد عز، مع المخرج مروان حامد، حيث صور فريق العمل عدة مشاهد، على أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من روبى، سيد رجب، وعدد كبير من النجوم، تأليف أحمد مراد، وإنتاج سينرجى فيلمز.