نقل الناقد المسرحي حسن عطية إلى العناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قال المخرج المسرحي مازن الغرباوي إن الحالة الصحية للناقد المسرحي الكبير حسن عطية تدهورت، ما تطلب نقله العناية المركزة بمستشفى خاص.
وأضاف الغرباوي، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن ذلك يأتي بعد خروجه من مستشفى قصر العيني الفرنساوي، متمنيا له الصحة والعافية وخروجه في أقرب وقت.
يذكر أن الدكتور حسن عطية هو أستاذ النقد المسرحي بأكاديمية الفنون، كما شغل منصب عميد المعهد العالي للفنون المسحية، وله الكثير من المؤلفات في المسرح والفن.
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