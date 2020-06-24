"دون تعليق".. تركي آل الشيخ ينشر صورة تجمعه برجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة تجمعه بالفنانة رجاء الجداوي، خلال تكريم لها. ولم يعلق آل الشيخ على الصورة التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام. يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي ما زالت في العناية المركزة، بسبب إصابتها بفيروس كورونا، ولم تتحسن حالتها رغم وجودها داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية منذ فترة، وتعاني من مضاعفات الإصابة بالفيروس.

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