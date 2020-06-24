"ارحموه من قسوتكم".. أول تعليق من هشام سليم بعد اعتراف نجله "نور" بالتحول الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان هشام سليم، على الانتقادات التي وجهها البعض لنجله "نور"، بعد ظهوره مؤخرًا في مقطع فيديو مثير للجدل، تحدث خلاله عن واقعة انتحار سارة حجازي، مشيرًا إلى أنه يرى داعميه ومنتقديها منافقين، مؤكدًا أنه لم يكن لديه خلل هرموني، ولم يجر عملية تصحيح بل تحويل جنسي.

ومن جانبه رد الفنان هشام سليم على تصريحات نجله، قائلًا: "أنا شايف إنها شجاعة منه إنه بيحاول يفهم الناس الحقيقة ومبيحاولش يستخبى ورا أي ستار، وأنا مقولتش كلام مختلف، أنا مابشوفش الحاجات دي، ومش بقرأ الحاجات دي، لكن في ناس كلموني وقالولي، فعلا مش عارف قال تحول أو تعمد مش عارف، ولكن أنا من البداية قولتله إنت داخل على مرحلة جديدة جدًا وخطرة جدًا".

وأضاف "سليم"، خلال مداخلة له مع et بالعربي،: "مش عاوز أقوله هو غلطان أنه بيقول الصراحة لأن مع الأسف أنا متربي على كده، الناس بتقول عليه إنه ميعرفش ربنا وأن ربنا هيحرقه، إبني مابيدورش غير على كلمة واحدة اللي هي الرحمة، إرحموه عاوز الرحمة علشان يعرف يعيش".

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وأكد الفنان هشام سليم أن نجله يمر بأزمة نفسية تؤثر عليه وعلى أسرته بالكامل بسبب الانتقادات التي يتلقاها من بعض الأشخاص: "أنا عاوز ابني يعيش قريب مني، مع الأسف مع حاجة زي كدة هيشوف حته تانية يعيش فيها وعنده عيله وأصدقاء والكل هنا، إنتوا بترغموه بقسوتكم أنه يدور على حته تانية يعيش فيها".

ومنذ إعلان الفنان هشام سليم أمر تحول نجله الجنسي، وتعديل مساره، تلقى العديد من حملات الدعم التي تسانده هو ونجله، ولكن انقلبت الموازين بعد ظهور نجله في فيديو، مؤكدا أنه لم يعانِِ قط من الخلل الهرموني.