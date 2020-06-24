وفاة زوجة المنتج محمد الجابري وهذا موعد العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: توفيت زوجة المنتج محمد الجابري، ووالدة الفنان محمود الجابري، ووالدة زوجة الفنان محمد عبد الحافظ. وأعلنت الفنانة منة تيسير، خبر الوفاة عبر حسابها بـ"فيس بوك"، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة أخويا وصديقي محمود الجابري". وتابعت: "الله يرحمك ويحسن إليكي يا حاجة وفاء، إدعو لها بالرحمة والمغفرة ويصبركم على الفراق". وسيتم تشييع الجثمان الأربعاء عقب صلاة الظهر، على أن يقتصر العزاء على المقابر فقط، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، والتي تشترط عدم التجمعات لعدم نقل فيروس كورونا.

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