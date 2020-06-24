محامي الشرنوبي: لم نغب عن جلسة "غرفة السينما" ولم نُستدعَ رسميا للتحقيق بالموسيقيين‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نفى المحامي حسنين هلال"المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي، صحة ماتردد عن امتناعه عن حضور جلسة التحقيق التي عقدت اليوم الثلاثاء في غرفة صناعة السينما، موضحا أنه حضرها بالفعل كممثل قانوني عن الفنان، وقام بالرد على كل ما طرح بها.

هلال في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال:" ليس صحيحا أننا غبنا عن حضور الجلسة، ولم يصدر مطلقا كما تردد عبر السوشيال ميديا أي قرار لصالح المنتجة سارة الطباخ، ونحن حاليا بانتظار قرار اللجنة الثلاثية التي تضم ممثلون عن غرفة صناعة السينما، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن التمثيلية".

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وأضاف: "لم يصلنا إخطار رسمي للدعوى للتحقيق في نقابة الموسيقيين، ولكن تواصل معي هاتفيا محامي النقابة، وبإذن الله من المقرر حضورنا للجلسة".

وعن الموقف القضائي، قال المحامي حسنين هلال: "قدمنا اليوم في جلسة غرفة صناعة السينما، شهادة من واقع جدول المحكمة الإقتصادية، تفيد أن هناك دعوى من الطرفين عن موضوع الشكوى (الإخلال بالتعاقد وعدمه)، ومؤجلة لجلسة 11 يوليو، علما بأن أحد أعضاء اللجنة وهو المنتج صفوت غطاس سبق أن أعلن أنه في حالة عدم الوصول للحل الودي، سيكون الحل للقضاء، ومن جانبنا نعتقد أن القانون والجهات القضائية هي المختصة الوحيدة بأمر إخلال أي من الطرفين للتعاقد"

كانت المنتجة سارة الطباخ قد أصدرت بيانا: "فوجئت المنتجة سارة الطباخ بتوقيع محمد الشرنوبي مع شركة روتانا لتوزيع أغنيته الجديدة (قلبي ارتاح) دون علمها رغم أنها الوكيل الحصري له، والاتفاق الأخير الذي تم برعاية اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما بتاريخ 16 فبراير 2020 السينما ألزمه تنفيذ العقد وتسليم سارة الطباخ توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري، وهو ما حدث إلا أن الشرنوبي وقع منفردا لتسويق الأغنية مع شركة روتانا وعندما تم التواصل مع المسؤولين بشركة روتانا أكدوا لها أن الشرنوبي أبلغهم بأنه فسخ العقد وهذا لم يحدث، لذلك كان من الضروري تنبيه الشركات إلى ما يردده الشرنوبي حرصا على حقوق الشركة والعلاقة المتميزة مع مختلف الشركات". وأرفقت الشركة في بيانها التصالح والتعهد بين الشركة ومحمد الشرنوبي، في نقابة المهن السينمائية، في فبراير الماضي.