مروان حامد وهاني أبوأسعد.. مركز السينما العربية يطلق لقاءات مترجمة على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات سوق مهرجان كان الافتراضي، أعلن مركز السينما العربية عن طرح الحلقات السابقة من سلسلة لقاءات مركز السينما العربية بالترجمة للغتين العربية والإنجليزية، على موقع يوتيوب والموقع الرسمي للمركز.

حلقات لقاءات مركز السينما العربية شهدت حوار الناقدة علا الشيخ مع المخرج الفلسطيني المرشح للأوسكار مرتين هاني أبو أسعد، ولقاء الناقد خالد علي مع المخرجة المقدونية تيونا ميتيفسكا التي فاز فيلمها God Exists, Her Name is Petrunya بجائزة أفضل فيلم في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، بالإضافة إلى لقاء الناقدة ديبورا يانج مع المخرج المصري مروان حامد.

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين.

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015، بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها.

وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

وأطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنجليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.