"السيد بنفسجي" يمثل مصر بمهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي ببلغاريا "GOLDEN KUKER"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

يمثل فيلم الرسوم المتحركة "السيد بنفسجي" للمخرج أسامة أبو زيد، الذي أنتجه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، مصر في مهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي الـ11 "GOLDEN KUKER - صوفيا - بلغاريا" يوم 1 سبتمبر 2020، حسب بيان رسمي للمركز القومي للسينما.

الفيلم من إنتاج عام 2019 سيناريو أحمد عبدالرحيم، موسيقى هاني شنودة، صوت" رامي حسين" ومونتاج مها رشدي.

وتدور أحداثه حول حرية الاختيار وكيف أنه لا يجوز فرض الأفكار على الآخرين؟ وكيف أن التنوع والاختلاف يجعل للحياة نكهة ومذاق أروع.

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واختير الفيلم للمنافسة في العديد من المهرجانات، منها مهرجان "الحامة- قابس- تونس 2020، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان 2019، مهرجان الأورومتوسطي لأفلام حقوق الإنسان القصيرة- بيروت 2020، ومهرجان البحرين السينمائي 2020".

كما تم اختيار الفيلم للمنافسة بالمهرجان السينمائي الدولي لانزاروت- إسبانيا 2020، إضافة إلى المهرجان الدولي لسينما التحريك بالقيروان 2010.

وفاز الفيلم بجائزة البرادة البرونزية بمهرجان الحامة تونس- 2020.

يذكر أن المخرج أسامة أبو زيد، مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما، وأخرج العديد من الأفلام القصيرة، منها "فيلم وهكذا، و الهدية، والسلام أمانة".