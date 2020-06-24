كريم عبد العزيز يعود للتصوير بـ "الكمامة"

نشر النجم كريم عبد العزيز، صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". Advertisements ظهر "كريم" في الصورة بـالكمامة"، وعلق عليها قائلًا "أول يوم شغل.. بس الشغل عالى برضه، ربنا يعدي الأيام دي على خير وهتعدي إن شاء الله وهنفتكرها ونضحك.. مساؤكم فل ورضا". يعدي الأيام دي على خير وهتعدي إن شاء الله وهنفتكرها ونضحك.. مساؤكم فل ورضا". وفي سياق أخر، ينتظر النجم كريم عبد العزيز استئناف تصوير فيلمه "كيرة والجن" مع النجم أحمد عز، والمخرج مروان حامد، حيث صور فريق العمل الفيلم عدة مشاهد، على أن يعود التصوير مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، ويشارك فى بطولة الفيلم كلاً من، روبى، سيد رجب، وعدد كبير من النجوم، تأليف أحمد مراد، وإنتاج سينرجي. "كيرة والجن" مع النجم أحمد عز، والمخرج مروان حامد، حيث صور فريق العمل الفيلم عدة مشاهد، على أن يعود التصوير مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، ويشارك فى بطولة الفيلم كلاً من، روبى، سيد رجب، وعدد كبير من النجوم، تأليف أحمد مراد، وإنتاج سينرجي.

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