أمير طعيمة: العالم بين اختيارين أحلاهما مر

نشر الشاعر أمير طعيمة تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.
وصرح أمير طعيمة قائلًا: العالم سيضطر للتعامل مع فيروس كورونا كواقع، الحياة ستعود تدريجيا رغم وجود الفيروس، طول مدة الوضع الحالي معناه ان يموت عدد أكبر منالجوع بدلا من عدد أقل بالكورونا الرهان سيكون علي الشعوب و قدرتها علي الحفاظ على سلامتها و استعدادات الدول لمصابين اكثر العالم بين اختيارين أحلاهما مر.
وأضاف أمير قائلًا: قلت الكلام ده من شهرين تقريبا، الدول لن تستطيعالصمود طويلا أمام خسائر الحظر الاقتصادية. حافظوا علي نفسكم و خدوا بالكم، الكورونا ما زالت موجودة في الحظر و بدونه. ربنا يسترها علي الجميع.
يذكر أن الشاعر أمير طعيمة طرح مؤخرًا كليب بعنوان روح إنسان، وهو من غناء النجمة شيرين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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