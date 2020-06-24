فن ومشاهير

العندليب والسندريلا .. أقوى ظاهرتين فنيتين فى القرن العشرين

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لاشك أن تاريخ فن الغناء والتمثيل فى مصر قد شهد العديد من الظواهر والفلتات الفنية خاصة فى القرن العشرين، وعندما نقول عبدالحليم حافظ  وسعاد حسنى فنحن إذن أمام ظاهرتين فنيتين قل الزمان أن يجود بمثلهما فى الفن ودرجة القبول والكاريزما عند الملايين فى مصر

والعالم العربي.

جمع الحب بينهما فى يوم من الأيام ولا شأن لنا بموضوع زواجهما. شاء القدر أن تكون ذكرى ميلاد العندليب فى نفس يوم وفاة سعاد حسنى مع اختلاف السنوات بالطبع، ولد عبدالحليم يوم 21

يونيو 1929. وماتت سعاد حسنى يوم 21 يونيو 2001 هذا العام  مقلوب عدديهما؛ 91 عامًا على رحيل عبدالحليم و19 عامًا على رحيل سعاد حسني.

نستعرض فى هذا التقرير تاريخ كل منهما الفنى ومدى تأثيرهما فى المجتمع المصرى والعربى وتأثيرهما الفنى بشكل عام ولماذا تحولا لأسطورة فى الغناء والتمثيل.

 

٩١ عامًا على ميلاد عبدالحليم حافظ

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١٩ عاما على رحيل سعاد حسني

 

 

 

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