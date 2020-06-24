مصر تشارك في مهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي ببلغاريا‎"GOLDEN KUKER"

يمثل فيلم الرسوم المتحركة "السيد بنفسجي" للمخرج أسامة أبو زيد الذي أنتجه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى ‏مصر بمهرجان أفلام الرسوم المتحركة الدولي الحادي عشر‎ GOLDEN KUKER - ‎صوفيا - بلغاريا يوم 1 سبتمبر 2020‏.



الفيلم من إنتاج عام 2019 سيناريو أحمد عبدالرحيم، موسيقى هاني شنودة، صوت رامي حسين ومونتاج مها

رشدي‎.‎ وتدور أحداثه حول حرية الاختيار وكيف أنه لا يجوز فرض الأفكار على الآخرين، وكيف أن التنوع والاختلاف يجعل للحياة ‏نكهة ومذاق أروع‎.‎

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واختير الفيلم للمنافسة في العديد من المهرجانات منها مهرجان الحامة - قابس - تونس 2020، مهرجان كرامة لأفلام حقوق ‏الإنسان

2019، مهرجان الأورومتوسطي لأفلام حقوق الإنسان القصيرة - بيروت 2020، ومهرجان البحرين السينمائي 2020‏‎.‎

كما تم اختيار الفيلم للمنافسة بالمهرجان السينمائى الدولى لانزاروت - إسبانيا 2020، إضافة إلى المهرجان الدولى لسينما التحريك ‏بالقيروان 2010. كما فاز الفيلم بجائزة البرادة البرونزية بمهرجان الحامة تونس - 2020‏.



يذكر أن المخرج أسامة أبو زيد و مدير عام الإنتاج بالمركز القومي للسينما وأخرج العديد من الأفلام القصيرة منها "فيلم وهكذا‏، والهدية والسلام أمانة‎".

