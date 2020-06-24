شاهد .. إليسا تستعد لطرح أغاني جديدة في 2020

نشرت النجمة إليسا صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إليسا من خلالها داخل الإستوديو حيث تستعد لطرح بعض الأغاني الجديدة، وصرحت إليسا قائلة: أقضي معظم

الوقت في الإستوديو هذه الأيام .. حيث لا يمكنني الأنتظار لإنهاء مزيج من الأغاني لتسليم النسخة النهائية إلى روتانا للصوتيات والمرئيات وتحديد تاريخ إ

إصدارهم.

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يذكر أن النجمة إليسا طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان قهوة الماضي، وهي من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل الخوري، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.