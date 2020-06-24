شيرين عبد الوهاب تطلب من جمهورها الدعاء لـ رجاء الجداوي

طالبت الفنانة شيرين عبدالوهاب، جمهورها بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي، خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي على التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر". وكتبت "شيرين": " اللهم اشف رجاء الجداوي شفاء لا يغادر سقمًا، بطلب من كل الناس إنهم يدعولها بالشفاء وترجع لينا بألف سلامة ". يدعولها بالشفاء وترجع لينا بألف سلامة ". يذكر أن، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية ومازالت في الرعاية المركزة.



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