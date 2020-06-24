فيديو.. كواليس تصوير إعلان وزارة السياحة الجديد

من خلال سائحين يصلان بعد فتح المطارات والمنشآت السياحية، استعرض المخرج ومدير التصوير أحمد المرسي إجراءات الوقاية الصحية في مصر، مستعيدًا جماليات أهم المواقع والأنشطة السياحية في مصر في فيديو مدته دقيقتين بعنوان نفس الإحساس العظيم من إنتاج وزارة السياحة والآثار المصرية.



وكشف "المرسي"، كواليس إعداد الفيديو، موضحا أنه تم تصويره خلال 4 أيام، وهو ما يعد إنجازًا بسبب ظروف حظر التجوال الليلي، مع اتخاذ كامل الاحتياطات

الصحية لسلامة طاقم التصوير، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبعض الأجهزة المعنية.



وتابع مدير تصوير الإعلان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "هذا الفيديو كأنه فيلم قصير هدفه هو طمأنة الزائرين لإجراءات الوقاية الصحية في مصر الآن بالنسبة للسائحين، وهو ما قمنا بتغطيته بكثافة في أول 50 ثانية منه في المطار وحتى وصولهم إلى الفندق، بعد

هذا استعرضنا تنوع وجماليات الأنشطة السياحية عبر السائحين بأماكن مفتوحة وأجواء مشمسة، كتعويض عن فترات الإغلاق التي عاشا بها في بلدهما، واستخدمنا تيمة موسيقية حية وبسيطة وذات إيقاع سريع، بآلات شرقية مثل العود والقانون، وهي من تأليف محمد النابلسي".

الفيديو تستخدمه وزارة السياحة والآثار من أجل الترويج لعودة الموسم السياحي لمصر خلال الأسابيع المقبلة مع إجراءات مشددة للوقاية والسلامة بالمنشآت السياحية والمطارات، وقد أثار موجة من الإعجاب في وسائل التواصل الاجتماعي، كما أشاد به الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية، ووصفه بأنه "مصنوع بذكاء واحتراف شديدين".