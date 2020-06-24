بالفيديو.. صيني يمشي مثل القرود منذ 30 عاما

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وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن تشين هايجانغ، من مقاطعة شنشي شمال غرب الصين، ابتكر بنفسه تمرينا يحاكي حركة القرود، بعد أن أصيب وهو يعمل في الأرياف في عمر العشرين بأمراض متنوعة مثل البرد وطنين في الرأس ووجع الأسنان.

وقال هايجانغ، البالغ من العمر 50 عاما، لمنصة فيديو ”PearVideo“ في الصين: ”منذ أن انتقلت إلى المدينة للعمل، قضيت وقت فراغي في ممارسة تمرين المشي مثل القرود، مثلما كنت أشاهدها في حديقة الحيوانات، وأرى أنها ممتعة للغاية، لذلك قررت مراقبة حركتها وتقليدها“.

وقال إن روتين التمرين الذي وصفه بـ“الرائع جدا“، ساعده على تمدد عضلاته بالكامل وأشعره بالانتعاش، فلم يذهب إلى المستشفى منذ داوم على ممارسته، فلم يعد بحاجة لرؤية الطبيب، وفق قوله.

ووثقت لقطات مصورة المواطن الصيني وهو يمارس تمرينه الخاص، حيثُ ظهر من خلال الانحناء على ظهره وترك ذراعيه متدليتين، ويتسلق الأشجار بسهولة، ويقفز بين أغصانها المتينة.

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واستعرض هايجانغ من خلال فيديو مصور حركة أخرى مستوحاة من حركة التماسيح، حيث ظهر في عدة لقطات وهو يزحف ببطء على الأرض بيديه.

وكشف هايجانغ أن عددا من الأشخاص طلبوا منه أن يتعلموا تمريناته الفريدة، لكنهم شعروا لاحقا بالخجل من ممارستها أمام الناس في الأماكن العامة.

وقالت الصحيفة إن محاكاة حركات الحيوانات لقيت إشادة من قبل خبراء اللياقة البدنية، كطريقة فعالة تعرف باسم ”الحركة البدائية“، التي تشجع الناس على استكشاف اتجاهات مختلفة من أجسامهم، والاقتراب من الأرض والاستفادة من الحركة الطبيعية البشرية.

وأشار الخبراء إلى أن ”مثل هذه التمارين يمكن أن تمنع الإصابة بالأمراض والألم المزمن الناجم عن نمط الحياة“.