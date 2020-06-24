كريم الحسيني يتقمص شخصية الإمبراطور أحمد زكي عبر "تيك توك"

شارك الفنان كريم الحسيني، جمهوره بڤيديو جديد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر كريم بالفيديو برفقة دانا حمدان وهو يجسد شخصيه الإمبراطور أحمد زكي، كما تقمصت دانا حمدان شخصية الراحلة سعاد حسنى في إحدي أفلامهما، عبر تطبيق التيك توك.

وعلق كريم قائلا: "سعاد حسنى، أحمد ذكي، دانا حمدان، كريم الحسيني.،فيما تفاعل الكثير من متابعيه مع الڤيديو ومن أبرز التعليقات "حلو جدا يا كريم ".

ويعد آخر أعمال كريم الحسيني مسلسل كوكب زوحل وهو مسلسل إذاعي ، ويضم الفنان القدير بيومي فؤاد والفنان رامي الطنباري والفنان نضال الشافعي وطارق الإبياري وفكرة مسلسل كوكب زوحل تدور عام 2084 حول مدرس يكره التطبيل والمحسوبية وقرر أن يأخذ بعض الناس التي تشبه ويتجه لكوكب زوحل وهنا تبدأ المفاجأت.