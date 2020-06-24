تراند اليوم : اتفرج – سما المصري بتوريط غاده عبد الرازق بسبب هذا الفيديو الفاضح

شهدت جلسة محاكمة سما المصري اليوم أمام المحكمة الاقتصادية، إنكارا تاما منها ومن دفاعها لجريمة التحريض على الفسق ونشر مقاطع خادشة للحياء، وقال دفاعها للمحكمة: كل الفنانات بيلبسوا كدة ومحدش حاسبهم.

وقالت سما المصري للمحكمة بعد أن رفعت النقاب الذي كانت ترتديه عن وجهها: أنا بلبس زي ما كل الستات والبنات بيلبسوا.. الناس كلها بتلبس مايوهات مجاش عليا أنا.

واستشهد دفاع سما المصري بفيديو نشرته الفنانة غادة عبدالرازق وقال إنه أظهر جزءًا حساسا من جسدها إضافة لفستان الفنانة رانيا يوسف، ولم يعاقب أو يحاكم أي منهما، نافيا القصد الجنائى لسما المصري من نشر هذه الفيديوهات، وبعد سماع المحكمة مرافعات دفاع المتهمة قررت حجز القضية للحكم بجلسة 27 يونيو الجاري.

وكان النائب العام قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع “Facebook” عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.