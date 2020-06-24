تراند اليوم : ظهور مميز لياسر جلال برسمة كاركاتير علي السوشيال ميديا – صورة

نشر الفنان ياسر جلال صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهر ياسر جلال في الصورة برسمة كاركاتير ، ةتفاعل عدد كبير من محبي الفنان ياسر جلال مع الصورة ، وجاءت التعلقات كالتالى .

قمر ماشاء الله ” _ ” ايه الحلاوه دي “_ احسن ممثل في مصر ” .

قرر الفنان ياسر جلال أن يخوض السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل خالد ابن الوليد، الذى كان من المقرر أن يقوم به الفنان عمرو يوسف، إلا أن العمل تأجل من رمضان الماضى، وهو الأمر الذى دفع عمرو يوسف إلى الاعتذار عن العمل نظرا لارتباطه بعمل آخر على حد قوله.

ولم يكن ياسر جلال الأول الذى يجسد شخصية خالد ابن الوليد، وهناك عدد من النجوم قدموا شخصية سيف الله المسلول على الشاشة، وهو ما يضع على عاتقه تحد كبير.