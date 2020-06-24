تراند اليوم : حكاية عبلة كامل وتسببها فى طلاق المخرجة رباب حسين .. فيديو

كشفت الفنانة ناهد رشدي خلال لقاء عبر سكايب على برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عن كواليس مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، الذي حقق نجاحًا كبيرا وتصدر ترندات مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن كواليس المسلسل، أوضحت «رشدي» أن الفنانة عبلة كامل كانت تطهو العديد من الوجبات في المنزل وتأتي بها لموقع التصوير، وكان أغلب الأكلات بالثوم، فكانت رائحة المكان تتغير على الفور، ما يثير غضب رباب حسين، المخرج المنفذ للمسلسل.

وقالت: «قولت لعبلة أنا هطلق بسببك.. أنا برّوح البيت كل يوم ريحتي توم».

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وأوضحت أنها كانت متزوجة خلال فترة تصوير المسلسل، وكان ابنها أحمد يبلغ 8 سنوات بينما دينا 3 سنوات، لافتة إلى أن ابنتها عند عرض المسلسل غضبت للغاية من مشهد ضرب الفنان نور الشريف لها، لدرجة أنها أرادت تكسير التليفزيون.

وأشارت إلى أن الفنانة الراحلة سهير الباروني كانت تساعد زملائها في المسلسل على اختيار ملابسهم، معلقة: «مكانش في استايلست»، مؤكدة أن الفنان الراحل نور الشريف كان يوجههم دائمًا إلى الصواب ويمدهم بالعديد من النصائح المفيدة.

أضافت أن المسلسل منح الشباب وقت عرضه أملاً كبيرًا في الحياة، بعد أن بين لهم إمكانية تكوين ثروة كبيرة من الصفر وبطرق مشروعة مثلما فعل بطل المسلسل «عبدالغفور البرعي» الذي جسده نور الشريف.

مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ناهد رشدي، وفاء صادق، وغيرهم، وإخراج أحمد توفيق، قصة إحسان عبدالقدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم.