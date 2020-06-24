تراند اليوم : محمود حميدة المواطن الوحيد الي صيف في مصر – إتفرج

نشر الفنان محمود حميدة صورة جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وظهر الفنان محمود حميدة وهو في النياه وعلق على الصورة قائلا: “صباح الخير من سيوة “.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

– اجمل صباح و اجازه ممتعه

– اجازه حلوه عليك يا فنان

– بحب حضرتك جدا بجد

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يذكر أن آخر أعمال محمود حميده فيلم “الغسالة”، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس، وكتبت “فركش”.

“الغسالة” من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

https://m.facebook.com/MahmoudHemidaOfficial/posts/10157230181631957