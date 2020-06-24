تراند اليوم : تفاصيل جديدة في واقعة وفاة نجل ” أوس أوس “

وجهت إيمي أسامة شقيقة نجم مسرح مصر الفنان أوس أوس رسالة إلى جمهور شقيقها بعد وفاة ابنه أمس.

وكتبت إيمي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: “ارجوكم كفاية مكالمات ورسائل عن سبب الوفاة .. كلنا وضحناها امبارح ان الوفاة طبيعية لا كورونا ولا وقع ولا حد عمله حاجة”.

وأضافت: “ياريت يكون فيه تقدير واحترام ل مشاعر البعض انا ليه اقعد أرد علي مكالمة واقعد بالساعة احلف باللى حصل انه قدر وعمره انتهي، شكر الله سعيكم ماحدش يتصل بيه ولا يبعتلي رسائل وياريت ماحدش يعمل لروايدا منشن علي الخبر عشان بيفضل موجود عندها”.

يشار إلى أن الطفل الرضيع علي ابن الفنان أوس أوس، توفي أمس بعد نحو 3 أشهر من ولادته.