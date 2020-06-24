تراند اليوم : جيجي حديد تصنع الفلافل والتبولة : صوابع القمر ياخواتي

عادة ما يستمتع جمهور جيجي حديد بإطلالاتها الساحرة، لكن عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية كشفت عن مهارة جديدة تعلّمتها من والدها وهي تحضير الفلافل.

ونشرت قناة Food Network مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهرت فيه جيجي حديد وهي تحضّر طبق الفلافل في برنامج Beat Bobby Flay.

وقالت جيجي إنها كانت حضرت الفلافل عدة مرات من قبل، إذ كانت تذهب إلى أحد المطاعم لتحضير هذه المقبلات في المطبخ.

ونشرت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستقرام”، احتفالاً بعيد الأب، وشكرته على الأطعمة والقصص.

وعلقت جيجي حديد على الصورة قائلة: “ظهوري على قناة Food Network، برنامج Beat Bobby Flay، الليلة مخصصة لك”.

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وأعربت عارضة الأزياء في وقت سابق عن حبها لبعض الأطباق العربية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.

وكشفت عن قائمة أطباقها العربية المفضلة في تغريدة سابقة نشرتها في فبراير/شباط الماضي، قائلة إنها تعتبر الكبة واللبنة والتبولة والبيض بالزعتر من خياراتها المفضلة.

وأوضحت: “لجميع من يقول إنَّ الأطعمة التي ذكرتها لبنانية فقط، والدي ولد في فلسطين في عام 1948، حيث نشأت عائلته لأجيال عديدة قبل ذلك، وتناولت هذه الأطعمة طوال حياتها، وقبل ترسيم الحدود بين الأراضي وملكيتها، كانت جميع الأطباق هي نفسها في المنطقة”.

وكتبت في تغريدة ثانية: “يجب التنويه أنني وعائلتي ندعم دوماً المطاعم التي تملكها عائلات لبنانية حتى نستمتع بالطعام الذي نحبه جميعاً”.