دور السينما والمتاحف البريطانية تفتح أبوابها 4 يوليو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم إنجلترا إعادة فتح دور السينما والمتاحف وصالات العرض اعتبارا من 4 يوليو/تموز المقبل، وهي خطوة إضافية في عملية رفع تدابير الإغلاق التي فرضت في بريطانيا نهاية مارس/ آذار الماضي لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، مرحلة جديدة في رفع تدابير العزل ستساهم في استئناف قطاع السياحة نشاطه، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وفي حين رفع قسم كبير من الدول الأوروبية الجزء الأكبر من إجراءات العزل، اتخذت الحكومة البريطانية حتى الآن خطوات محدودة في هذا الاتجاه.





ومع 42927 وفاة بـ"كوفيد-19"، وأكثر من 52 ألف حالة، تبقى بريطانيا الدولة الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا، لكن الحكومة تعتبر أنها قامت باحتواء الفيروس بما فيه الكفاية لرفع القيود.

وخاطب جونسون أعضاء مجلس العموم: "سباتنا العميق بدأ يصل إلى خواتيمه"، مؤكدا أن ثمة مخاطر لانتقال العدوى لكن لا "موجة ثانية" من الإصابات.

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واعتبارا من مطلع يوليو/ تموز المقبل، سيتمكن أيضا مصففو الشعر والمكتبات والمنشآت الرياضية في الهواء الطلق من استئناف النشاط.

وقال جونسون إنه ينتظر بفارغ الصبر "قص شعره".





ومساء، حذر رئيس الوزراء أمام الصحافيين قائلا "علي أن أؤكد لكم أنه إذا خرج الفيروس عن السيطرة فلن أتردد في العودة عن هذه التغييرات على المستويين المحلي أو الوطني".

من جانبه، أعلن كريس ويتي كبير الأطباء المسؤولين في إنجلترا أن على البريطانيين التعايش لأشهر مع الفيروس "حتى الربيع المقبل" على الأرجح.