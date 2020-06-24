شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع قنوات النيل المتخصصة يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل قطاع قنوات النيل المتخصصة بذكرى ثورة 30 يونيو من خلال مجموعة من البرامج والأفلام، وقد صرح أسامة البهنسى رئيس القطاع أن قناة نايل سينما سوف تحتفل بذكرى الثورة تحت إشراف السيناريست سيد فؤاد الجنارى رئيس القناة، حيث تذيع حلقة من برنامج أكشن عن السينما والقوة الناعمة، وتستضيف الناقد الفنى كمال القاضى والفنان كريم العمرى للحديث عن فيلم (الممر) ومسلسل (الاختيار)، البرنامج تقديم رباب الشريف وإعداد مروة حربى وسكريبت منى عمرى، ومدير إنتاج أحمد حسن، وإخراج داليا سالم، وذلك يوم الثلاثاء 30 يونيو الساعة ١٠:٠٠ م. كما يذيع أيضا حلقة من برنامج "ألو سينما" عن ثورة يوليو الساعة ٤:٣٠ عصرا، والبرنامج تقديم نانسى إبراهيم وإعداد محمود عبود وإخراج محمود عمارة مع عرض فيلم "أيام السادات" الساعة ٧:٣٠ م، وفيلم "العمر لحظة " الساعة ١١:٣٠م.



برنامج أكشن تقديم رباب الشريف

أما فى يوم ٢٩ يونيو فتذيع القناة في الساعة ١٠:٠٠ مساء برنامج "أكشن " وحلقة عن السينما والمشاريع العملاقة، حيث تناقش الحلقة تبنى السينما لسياسة الدولة فى المشاريع القومية.

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وتستضيف الحلقة المخرج محمد فاضل، والمطرب أحمد شحاتة، والبرنامج تقديم رباب الشريف وإخراج هناء عبد الدايم وإعداد منى عمرى ورانيا حمدان ومدير الإنتاج أحمد حسن، ومدير الإضاءة تامر الشريف، وتنسيق فني هشام بيبرس ومنسق عام القناة سماح مصطفى.