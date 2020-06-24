شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يزور قبر والدته.. ويعلق: جيت أرش الفل حواليكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان حسام داغر، رسالة إلى والدته الراحلة عبر من خلالها عن اشتياقه لها، حيث نشر صورًا من أمام مدفنها، عبر حسابه بموقع إنستجرام وكتب حسام داغر، عبر حسابه بموقع إنستجرام:"وحشتيني ..الفل طرح في الجنينة عندي وإنتي بتحبيه طول عمرك.. جيتلك ورشيت منه شويه حواليكي النهاردة.. أكيد ريحة الجنة أحلى وحلوة زيك كدة.. سلام".







وكان أعرب الفنان حسام داغر، عن سعادته بالعمل مع النجم يوسف الشريف، خلال أحداث مسلسل النهاية، الذى عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020 ونشر داغر، صورة جمعته بالشريف، صحبها بتعليق: "النجم الخلوق يوسف الشريف حبيت الشغل معاك جدا فى النهاية، استنوا أحداث د نصير فى نهاية النهاية".

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