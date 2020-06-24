شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان محمود الجابري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت منذ قليل، والدة الفنان محمود الجابري، وفق ما ذكره الفنان كريم عبد الجواد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك. محمود الجابرى، بدأ مشواره الفني من خلال المسرح مع المخرج حسن عبد السلام وشارك في عدد من المسلسلات؛ منها: "الرحايا" للراحل نور الشريف، و"الخواجة عبد القادر" للفنان يحيى الفخراني، و"سلسال الدم" مع عبلة كامل، و"الوسواس". Advertisements

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