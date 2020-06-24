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شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تستعين بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام" والان مع تفاصيل الخبر
وكان الملحن محمد رحيم قد أعلن الانتهاء من تصوير أغنية "الحب والسلام" للنجمة أصالة، وهي من كلماته وألحانه مؤكدا أنه عمل مختلف في كل عناصره، ونشر رحيم مجموعة صورا من كواليس التصوير عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا: "الحمد لله انتهينا الآن من تصوير أغنية الحب والسلام للرائعة الاستثنائية صولا، وإن شاء الله بنوعدكوا بعمل مختلف جدا في كل عناصره وتركيبه فنيه لم تحدث من قبل".
وكانت النجمة السورية أصالة نصرى أعربت عن سعادتها بسبب تعاونها فى تلك الأغنية مع الملحن محمد رحيم، وأكدت أن الأغنية جعلتها ترقص وتبكى من الفرحة، وسوف تزين مسيرتها الفنية، ليغازلها رحيم قائلا: "أنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكى وفعلا الغنوة دى أنا كتبتها ولحنتها من كل قلبى.. يا حبيبتى يا صولا ربنا يخليكى ويزيدك من فضله".
وقالت أصالة عبر تويتر: "الأغنية جننتنى، خلّتنى أرقص وأفرح وأبكى بنفس الفيمتو ثانية، مبروك عليّى هالعمل الّلى أكيد حيزيّن مسيرتى.. والكلام الكلام ياخمّود مو معقول!!! كأنّه الّلى كتبه مجنون".
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