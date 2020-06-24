شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تستعين بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت النجمة أصالة بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام" ‏المقرر طرحه قريبا بعد الانتهاء من تصويره، ويظهر فى الكليب ‏ممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ"مادونا" ومترجم الإشارة بيشوى عماد، وشارك ‏فى تصوير العمل أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة.

وكان الملحن محمد رحيم قد أعلن الانتهاء من تصوير أغنية "الحب ‏والسلام" للنجمة أصالة، وهي من كلماته وألحانه مؤكدا أنه عمل ‏مختلف في كل عناصره، ونشر رحيم مجموعة صورا من كواليس ‏التصوير عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا: "الحمد ‏لله انتهينا الآن من تصوير أغنية الحب والسلام للرائعة الاستثنائية ‏صولا، وإن شاء الله بنوعدكوا بعمل مختلف جدا في كل عناصره ‏وتركيبه فنيه لم تحدث من قبل".‏

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وكانت النجمة السورية أصالة نصرى أعربت عن سعادتها بسبب ‏تعاونها فى تلك الأغنية مع الملحن محمد رحيم، وأكدت أن الأغنية ‏جعلتها ترقص وتبكى من الفرحة، وسوف تزين مسيرتها الفنية، ‏ليغازلها رحيم قائلا: "أنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكى ‏وفعلا الغنوة دى أنا كتبتها ولحنتها من كل قلبى.. يا حبيبتى يا ‏صولا ربنا يخليكى ويزيدك من فضله‎".

وقالت أصالة عبر تويتر: "الأغنية جننتنى، خلّتنى أرقص وأفرح ‏وأبكى بنفس الفيمتو ثانية، مبروك عليّى هالعمل الّلى أكيد حيزيّن ‏مسيرتى.. والكلام الكلام ياخمّود مو معقول!!! كأنّه الّلى كتبه ‏مجنون‎".