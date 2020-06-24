شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج توجه رسالة للحاقدين على المشاهير: مش هيشوفوا طيب فى حياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة ريهام حجاج، رسالة إلى الحاسدين والحاقدين على السوشيال ميديا، ورسائلهم عبر صفحات المشاهير وخاصة عالم الفن. ونشرت ريهام حجاج، صورا عبر حسابها بموقع فيس بوك، لبعض الرسائل حول بوستات الفنانين، وعلقت قائلة: "أحب أقول اللى بيكره حد لمجرد أنه مستكتر عليه رزقه و بيتمني زوال نعمته ونفسه يبقي مكانه.. انت مشكلتك الحقيقية مش مع الشخص اللي انت بتكرهه عشان ربنا رزقه..انت مشكلتك والعياذ بالله مع ربنا".

وأضافت: "وأنت مش واخد بالك عشان حضرتك معترض على تقسيمة الرزاق للرزق وما أدراك بقى اللي مشكلته مع ربنا لا هو مؤمن و لا عمره حيبقي مرزق و لا حايشوف طيب في حياته أساسا".

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ريهام حجاج

واسترجعت الفنانة ريهام حجاج ذكريات تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض فى سباق دراما رمضان المنقضى، مسترجعة ظروف التصوير وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا وشاركت ريهام، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، صورة أثناء تصوير المسلسل و الجميع خلف الكاميرا.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركها البطولة النجمين الكبيرين خالد االنبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد على.